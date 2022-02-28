Европа назвала маловероятным запуск ExoMars с Россией

В заявлении Европейского космического агентства (ЕКА) совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars в 2022 году назван маловероятным.

«Что касается продолжения программы ExoMars, санкции и более широкий контекст делают запуск в 2022 году очень маловероятным. Генеральный директор ЕКА проанализирует все варианты и подготовит официальное решение о дальнейших действиях государств-членов ЕКА», — говорится в сообщении.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя в Telegram данное заявление, отметил, что «Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши».

26 февраля Рогозин заявил, что «Роскосмос» в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.

25 февраля Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций в отношении России из-за специальной операции в Донбассе.

В том же месяце глава «Роскосмоса» предупредил о последствиях блокировки США сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением на Соединенные Штаты, Канаду, Индию или Китай.

Также в феврале Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру для запуска пилотируемых космических кораблей. Он отметил, что использование космического корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2» позволит европейским налогоплательщикам сэкономить средства.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.