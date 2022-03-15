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Рогозин рассказал об ожидании от Европы решения по миссии на Марс

Рогозин заявил о готовности ракеты «Протон-М» для запуска европейско-российской миссии

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Роскосмос» ожидает решения Европейского космического агентства (ЕКА) по совместной европейско-российской марсианской миссии ExoMars-2022, написал в Telegram гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Cредства выведения для запуска в сентябре марсианской миссии (ракета-носитель "Протон-М") погружены Центром Хруничева в железнодорожные вагоны и готовы к отправке на космодром Байконур», — говорится в сообщении.

В феврале ЕКА после начала российской спецоперации в Донбассе назвало маловероятным совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars в 2022 году.

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Гендиректор «Роскосмоса», комментируя в Telegram данное заявление, отметил, что «Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши».

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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Иван Потапов
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