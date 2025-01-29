Индия провела 100-й пуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота

Индия провела 100-й запуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота

Индия провела 100-й запуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает телеканал NDTV.

В ходе последнего старта на околоземную орбиту ракета Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) вывела навигационный спутник серии Navigation with Indian Constellation (NavIC).

Первый пуск с космодрома на острове Шрихарикота был проведен в августе 1979 года.

В августе издание The Times of India сообщило, что Индия на союзной территории Ладакх может построить наземную станцию, предназначенную для отработки технологий исследования Луны и Марса.

В июле телеканал со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера рассказал, что Индия начала создание ракеты, предназначенной для доставки человека на Луну.