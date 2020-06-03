Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы

В индийском городе Гондал, штат Гуджарат, недоброжелатели похоронили мужчину заживо, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы. Об этом сообщает издание The Times of India.

Пострадавший, Капил Маракана (Kapil Marakana), шесть лет работал на масловарне, у которой недавно сменился собственник. Ее прежний владелец винил мужчину в своих убытках и решил отомстить. Вместе с новым хозяином масловарни и еще одним сообщником он похитил Маракану и избил его. Затем злоумышленники закопали его в песок, дождались, чтобы он перестал двигаться, и ушли в хижину праздновать.

«Пока они были в хижине, Маракана начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу, — утверждает представитель полиции. — После некоторых усилий похороненному заживо удалось выбраться из песка. Он побежал, но троица заметила его и бросились следом». Маракана успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и попросил помощи у полицейского. Преследователи пытались скрыться, но их догнали и задержали.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шэньси полицейские спасли 79-летнюю женщину, которая три дня лежала в могиле без еды и воды. Ее сын сознался, что сознательно похоронил живую мать.

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