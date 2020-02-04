Знаменитый певец обнищал и попросил похоронить его заживо

Знаменитый в прошлом кенийский певец пожаловался на нищету и болезни. Об этом сообщает издание Yen.com.gh.

В свое время имя звезды таараба Маулиди Джумы (Maulidi Juma) гремело на всю Кению. Чтобы послушать его пение, поклонники пробирались на свадьбы, где он выступал. Музыканта приглашали президенты Кении Дэниэл арап Мои (Daniel Moi) и Мваи Кибаки (Mwai Kibaki), а губернатор Найроби Майка Сонко (Mike Sonko) попросил Джуму написать песни для него. Его записи можно найти на YouTube и в сервисах Apple Music и Google Play Music.

В старости музыкант обнищал, и теперь ему не хватает средств даже на самое необходимое. «Я не ждал, что стану миллионером, но мои песни должны были принести мне хоть какие-то деньги, — сетует Джума. — Глаза плохо видят, не могу сделать шага без боли. Мне нужны очки, но купить их не на что». Он говорит, что устал жить в бедности и готов отдать все, чтобы его похоронили заживо.

Таараб — музыкальный жанр, популярный в Кении и Танзании. Он объединяет элементы музыкальных традиций Великих Африканских озер, Северной Африки, Ближнего Востока и Индийского субконтинента. В переводе название жанра означает «радость, приносимая музыкой».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!