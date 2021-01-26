Женщина пришла в дом престарелых через десять дней после своих похорон

Жительница дома престарелых из автономного сообщества Галисия в Испании вернулась в дом престарелых через десять дней после своих похорон. Об этом сообщает издание Euro Weelky.

85-летних Рогелию Бланко (Rogelia Blanco) и Консепсьон Ариас (Conception Arias) из дома престарелых в один и тот же день доставили на скорой помощи в больницу города Оренсе после того, как у женщин диагностировали COVID-19.

13 января одна из них скончалась во время лечения в больнице. О смерти пациентки сообщили родственникам Бланко. Похороны женщины организовали на следующий день. Из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений родные покойной не смогли присутствовать на траурной церемонии прощания.

Спустя десять дней живая Бланко вернулась в дом престарелых. Ее муж Рамон (Ramon) был в шоке, когда увидел ее.

Оказалось, что на самом деле в больнице скончалась Ариас, с которой Бланко делила палату, а имена женщин перепутали при доставке в больницу. Представителям дома престарелых пришлось сообщить семье Ариас о произошедшем.

В доме престарелых приняли меры во избежание повторения подобных ошибок.

Ранее сообщалось, что жительница французского города Сен-Жозеф, департамент Луара, по ошибке признанная умершей, третий год не может доказать чиновникам, что жива. После регистрации смерти Пушан осталась без удостоверения личности, водительских прав, счета в банке, медицинской страховки и каких-либо документов, которые подтверждали бы ее существование.