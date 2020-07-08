Мужчина вернулся домой живым через два месяца после своей кремации и похорон

Житель китайского города Чунцин вернулся домой живым спустя два месяца после собственной кремации и похорон. Об этом пишет издание Daily Mail.

В марте родственники 43-летнего мужчины по фамилии Цзяо, страдавшего психическим заболеванием, сообщили в полицию о его исчезновении. В начале апреля они узнали, что пропавший найден в больнице города Вэньчжоу, провинция Чжэцзян.

На следующий день семья Цзяо приехала в Вэньчжоу. Врачи рассказали, что пациент находится в реанимации и вряд ли выживет, так как страдает туберкулезом. Дядя Цзяо пытался его опознать, но не смог, так как лицо мужчины скрывала кислородная маска.

Семья решила перевезти умирающего домой и потратила 12 тысяч юаней (122,6 тысячи рублей) на транспортировку. Во время возвращения в Чунцин мужчина скончался. Родственники не видели тело, так как его немедленно кремировали согласно правилам, введенным для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. Семья потратила еще 140 тысяч юаней (1,4 миллиона рублей) на пышные похороны.

В конце мая дяде Цзяо снова позвонили из полиции. Офицер из города Шанжао, провинция Цзянси, сообщил, что в городе найден бездомный, называющий себя Цзяо. 5 июля мужчина с помощью полицейских он вернулся домой и наконец воссоединился с семьей. Из-за проблем с психическим здоровьем Цзяо не смог объяснить, как он попал в Шанжао.

Имя умершего, которого приняли за Цзяо, остается неизвестным. Путаница возникла из-за того, что при поступлении в больницу в Вэньчжоу у него нашли документы Цзяо. Кроме того, он был похож на фотографию в паспорте, и у него, как и у Цзяо, диагностировали туберкулез.

«Мы сфотографировали его и отправили фото в полицию. Идентифицировать его и связаться с семьей было их обязанностью», — заявил представитель больницы Лю Сяо (Liu Xiao). В больнице напомнили, что у семьи была возможность самостоятельно идентифицировать пациента. «Если родственники не смогли его узнать, как мы должны были это сделать?» — говорит медсестра Чжу Цзин (Zhu Jing).

Семья потребовала у больницы компенсацию за то, что ее сотрудники перепутали пациента с другим жителем Чунцина.

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