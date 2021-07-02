Признанный мертвым мотоциклист «ожил» в мешке для трупов

Мотоциклист, которого врачи признали мертвым, «ожил» в мешке для трупов и спасся. Об этом сообщает Metro.

71-летний бразилец Раймундо да Силва (Raimundo da Silva) ехал на работу на мотоцикле, когда почувствовал недомогание. Через несколько секунд он потерял сознание и упал на дорогу.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, положили его в мешок для трупов и уехали. Однако репортер местного телеканала Джованни Перейра (Geovanni Pereira), снимавший сюжет о происшествии, заметил, что мешок двигается, и сказал об этом полицейским.

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«Когда они открыли мешок, я понял, что мужчина дышит. Я сразу же начал делать ему искусственное дыхание», — рассказал Перейра.

Журналист в течении 10 минут занимался реанимацией да Сильвы, пока на место не вернулись незадачливые врачи. Они доставили «ожившего» в больницу. Сейчас о его состоянии ничего не сообщается.

«Мы оказались в нужное время в нужном месте. Я думаю, это было чудо», — подытожил Перейра.

Ранее сообщалось, что британец, которого собирались признать умершим, пришел в себя и озадачил врачей. Состояние мужчины оставалось критическим, и медики начали готовить семью к тому, что родственника придется отключить от аппаратов жизнеобеспечения.