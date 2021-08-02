Мужчина восстал из мертвых на глазах у скорбящих родственников

В ливанском городе Эль-Хирмиль, провинция Бекаа, мужчина восстал из мертвых перед собственными похоронами и удивил собравшихся вокруг его гроба людей. Об этом сообщает издание Daily Star.

В конце июля родственники и близкие ливанца прощались с ним перед тем, как отвезти гроб на кладбище. Вдруг скорбящие заметили, что «мертвец» дышит и шевелится. Тогда ему провели сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу, где врачи признали его живым и оказали необходимую помощь. Причина, по которой ливанца зарегистрировали как умершего, неизвестна.

Ранее сообщалось, что признанный мертвым мотоциклист «ожил» в мешке для трупов. Репортер местного телеканала, снимавший сюжет о происшествии, заметил, что мешок двигается, и сказал об этом полицейским.