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«Умерший на полтора часа» мужчина удивил докторов

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Житель Австралии пережил клиническую смерть длительностью 90 минут, после чего его сердце снова начало биться. Об этом сообщает сайт News.com.au.

59-летний Элистер Блейк (Alistair Blake) отдыхал с женой Мелиндой в пляжном домике в штате Виктория в 2019 году. Ночью Мелинда проснулась от того, что ее муж, как ей показалось, храпит. Вскоре она поняла, что у мужчины произошла остановка сердца, и попыталась оказать ему первую помощь до прибытия врачей.

Парамедики 90 минут безрезультатно пытались запустить сердце Элистера. Они вывели Мелинду в другую комнату и сказали, что долго работали с пациентом, но это не дало результата. Однако неожиданно сердце «умершего на полтора часа» мужчины снова начало биться, что очень удивило докторов.

Элистер провел четыре дня в реанимации, после чего полностью восстановился. Врач Джейми Лейленд рассказал, что врачи были поражены воскрешением мужчины. Обычно после такой длительной клинической смерти организм человека не может полностью восстановиться, но у Элистера нет ни психических, ни физических отклонений. Врачи прозвали пациента Лазарь в честь библейского персонажа, который восстал из мертвых спустя четыре дня.

Теперь он вынужден носить кардиостимулятор и намерен проживать каждый день, как последний. «Каждый день — это бонус», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 83-летняя украинка Ксения Дидух «ожила» после подготовки родственниками ее похорон. Пенсионерка 10 часов пролежала без признаков жизни.

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