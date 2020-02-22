83-летняя украинка «ожила» после подготовки родственниками ее похорон

83-летняя украинка Ксения Дидух «ожила» после подготовки родственниками ее похорон. Об этом говорится в сюжете, опубликованном на Youtube-канале ТСН.

В Винницкой области Украины пенсионерка 10 часов пролежала без признаков жизни. Врачи померили пульс и давление, приборы ничего не показали. Также доктора сделали кардиограмму, на которой вышла прямая линия. Врачи посоветовали родственникам Дидух «закрывать зеркала и зажигать свечку».

Родные приготовились к погребению: заказали отпевание, поминальный обед, рабочие выкопали женщине могилу. Однако пенсионерка подала признаки жизни. Врачи рассказали, что женщина два раза пережила клиническую смерть. Пенсионерка отметила, что ее муж был дьяконом. Он пел в церкви и этим ее «вымолил», считает Дидух.

В мае прошлого года пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии. Некоторые описали происходившее с ними как глубокий сон после утомительного дня. «Не было вообще ничего. Ни света, ни воспоминаний, ничего. Я словно не существовал час или даже больше», — рассказал один из переживших клиническую смерть.

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