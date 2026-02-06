Реклама

Бывший СССР
08:01, 6 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Стали известны подробности боев под Славянском

Военный аналитик Киселев: Под Славянском идет борьба за господство в воздухе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В районе Славянска и Краматорска сейчас идет самая ожесточенная на всем фронте борьба за господство в воздухе. Об в этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев.

По его словам, небо на этом направлении патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а из-за суровых морозов пехотные маневры хорошо видны с воздуха в тепловизоры.

«В таких условиях тактика просачивания, которая сработала под Красноармейском, сейчас неприменима», — сказал Киселев.

При этом, как отмечает эксперт, российская армия не останавливает штурмовых действий, но пока они носят локальный характер и нужны преимущественно для улучшения позиций.

«Это подготовка к весенней кампании и поиск наиболее перспективных участков для будущего наступления», — заверил аналитик.

Ранее стало известно, что российские подразделения сумели закрепиться на окраинах Красного Лимана. В городе идут тяжелые встречные бои.

