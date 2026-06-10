В Армении потребовали аннулировать голоса на одном из участков

Блок «Сильная Армения» потребовал аннулировать голоса на одном из участков

Итоги голосования на одном из участков на парламентских выборах в Армении 7 июня потребовали признать недействительными. С таким требованием выступил блок «Сильная Армения», сообщил глава армянского центризбиркома Ваагн Овакимян, пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об участке 12/13 в городе Арташат.

«Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс")», — сказал Овакимян.

Он добавил, что отсутствие бюллетеней обнаружилось благодаря тому, что их потребовал один из избирателей.

В ходе голосования избирателям выдавали 18 бюллетеней, по числу принимавших участие в выборах политических сил. Избиратели голосовали, опуская в урну конверт с одним бюллетенем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы в Армении прошли при давлении на оппозицию со стороны властей и вмешательстве Запада.