В МИД России озвучили претензии к выборам в Армении

Захарова: Выборы в Армении прошли при давлении на оппозицию и вмешательстве Запада

Парламентские выборы в Армении прошли при давлении на оппозицию со стороны властей и вмешательстве Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов», — сказала она.

Центральная избирательная комиссия Армении сообщила об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

В Кремле впоследствии заявили, что видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении. При этом там отметили, что Москва не поздравила главу правительства республики, так как ожидает официальных итогов голосования.