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13:39, 9 июня 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о нарушениях на выборах в Армении

Песков: В Кремле видели много сообщений о нарушениях на парламентских выборах в Армении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

В Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона пока не поздравила с победой действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна, так как ожидает официальных итогов выборов.

«Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», — сказал он.

Центральная избирательная комиссия Армении сообщила об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор».

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