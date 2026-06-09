В Кремле высказались о нарушениях на выборах в Армении

Песков: В Кремле видели много сообщений о нарушениях на парламентских выборах в Армении

В Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона пока не поздравила с победой действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна, так как ожидает официальных итогов выборов.

«Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», — сказал он.

Центральная избирательная комиссия Армении сообщила об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор».