В России заявили о расширении сотрудничества с разорвавшей дипотношения страной

Захарова: Россия готова расширять сотрудничество с Грузией, несмотря на диктат Европы

Россия готова расширять сотрудничество с Грузией, несмотря на диктат со стороны Европы. Об этом в ходе брифинга 10 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Грузией, которая твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике», — подчеркнула дипломат.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году при президентстве Михаила Саакашвили. После прихода к власти оппозиции в лице партии «Грузинская мечта» Москва и Тбилиси возобновили торговые отношения, однако политический диалог между сторонами так и не возобновился.

Европейский союз до 2024 года проводил диалог с властями «Мечты», однако после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции и просьбах Европы о введении санкций против России в 2022 году риторика Евросоюза приобрела более недружественный характер. 13 февраля 2025 года Европейский парламент отказался признавать правительство партии «Грузинская мечта» и президента от этой политсилы Михаила Кавелашвили легитимными, потребовав ввести санкции против них.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России. Цель этого, добавляет он, сохранение безвизового режима с республикой.