В СВР заявили о нежелании ЕС отпускать Грузию на волю

СВР: ЕС не желает отпускать Грузию на волю

Руководство Европейского союза (ЕС) не желает «отпускать на волю» Грузию. Об этом заявили в Службе внешней разведке (СВР) России.

Ведомство сообщает, что, по имеющимся данным, ЕС хочет сплотить оппозиционные партии Грузии против правящей «Грузинской мечты». СВР также заявляет, что в Брюсселе приняли решение «переходить от уже не действующих либеральных обещаний к политическому давлению».

В российской разведке отметили, что планируется выплачивать каждому участнику протестов по 120 евро (10 тысяч 821 рубль).

13 февраля пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили признали легитимным в Европейском парламенте (ЕП). При этом там отказались признавать таковыми правительство партии «Грузинская мечта» и ее президента Михаила Кавелашвили. В ЕП также потребовали ввести санкции против основателя этого политического движения Бидзины Иванишвили.