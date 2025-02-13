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17:37, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зурабишвили признали легитимным президентом Грузии в Европарламенте

Европарламент заявил о признании Зурабишвили легитимным президентом Грузии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Саломе Зурабишвили, чьей статус президента Грузии оспаривается, признали легитимной в Европейском парламенте (ЕП). Об этом сообщили в пресс-службе европейского законодательного органа.

ЕП принял резолюцию, который отказывается признавать правительство партии «Грузинская мечта» и ее президента Михаила Кавелашвили легитимными. Европейские депутаты также заявили о продолжении признания Саломе Зурабишвили действующим президентом Грузии. «За» резолюцию проголосовали 400 человек. Против проголосовали 63 евродепутата, а 81 – воздержались.

Статус Саломе Зурабишвили в Грузии является следствием кризиса в стране. Начался он после выборов в октябре 2024 года, в результате которых партия «Грузинская мечта» получила большинство мест в парламенте. После этого оппозиция во главе с Зурабишвили (которую на прошлых выборах выдвинула «Мечта») вышли на массовые протесты, продолжающиеся по сей день.

Ранее сообщалось, что в Грузии ужесточат правила проведения акций протеста. Власти планируют запретить протестующим блокировать автомагистрали, железные дороги, тоннели и эстакады.

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