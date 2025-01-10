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08:52, 10 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом

Экс-лидер Грузии Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Экс-лидер Грузии Саломе Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом. Об этом она заявила во время открытия форума Института Хадсона о Грузии, передает 1TV.GE.

Зурабившвили сказала это в ответ на выступление главы института Джона Уолтера, который назвал ее бывшим президентом Грузии. «Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», — заявила она.

Зурабишвили в ходе выступления назвала себя единственным легитимным президентом. Она и оппозиция Грузии не признают результаты выборов 26 октября, а также избрание коллегией выборщиков президентом экс-футболиста Михаила Калевашвили. Акции протеста против правящей партии «Грузинская мечта» в продолжаются в Тбилиси.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Она сказала о том, что страна находится в состоянии кризиса и для выхода из него необходимо провести новые парламентские выборы.

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