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12:36, 9 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили объявила о продолжении исполнения функций президента Грузии

Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций президента Грузии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Саломе Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Об этом она заявила на брифинге в Тбилиси, передает ТАСС.

Ее заявление было сделано во время открытия нового офиса, где она будет исполнять полномочия главы государства. «Может, он не похож на дворец Орбелиани (официальная резиденция президента Грузии — прим. "Ленты.ру"), но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента», — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что Грузия находится в глубочайшем кризисе и выходом из него является проведение новых парламентских выборов. Зурабишвили и оппозиция Грузия не признают результаты выборов в законодательный орган Грузии 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Кроме того, они также не признают избрание президентом страны экс-футболиста Михаила Кавелашвили в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что Саломе Зурабишвили получила новое место работы в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Ее полномочия как президента Грузии официально истекли в конце декабря 2024 года после инаугурации Кавелашвили.

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