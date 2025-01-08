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12:34, 8 января 2025Бывший СССР

Стало известно о новом месте работы Зурабишвили

Бывший президент Грузии Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте института.

«Будучи стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и демократического развития своей страны», — отмечено в сообщении о новом месте работы бывшего грузинского лидера.

По словам исполнительного директора Института Маккейна Эвелин Фаркас, Саломе Зурабишвили олицетворяет «политическое мужество и идеалы государственного управления». Кроме того, отмечается ее решимость отстаивать демократические ценности в Грузии, а также ее возможные будущие усилия по демократизации страны.

Полномочия президента Грузии Саломе Зурабишвили истекли 29 декабря. В этот день прошла инаугурация нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили. Несмотря на то что Зурабишвили не признала итоги парламентских и президентских выборов в стране, она покинула свою резиденцию.

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