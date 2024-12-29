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10:36, 29 декабря 2024Бывший СССР

Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность президента Грузии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

Транслировавшаяся в прямом эфире на сайте парламента Грузии церемония инаугурации шестого президента Грузии длилась около часа. Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы в зале пленарных заседаний законодательного органа, после чего прозвучал гимн страны.

Отмечается, что инаугурация нового президента Грузии проходила на фоне продолжающихся протестов.

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили уже заявил, что избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани, несмотря на то что против этого выступает Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказывавшаяся покидать свою резиденцию после последних выборов главы государства и истечения срока ее полномочий 29 декабря, сообщила, что самостоятельно покинет дворец после инаугурации избранного главы страны Михаила Кавелашвили.

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