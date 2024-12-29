Зурабишвили назвала сроки ухода из резиденции

Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию после инаугурации Кавелашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывалась покидать свою резиденцию после последних выборов главы государства и истечения срока ее полномочий 29 декабря, заявила, что самостоятельно покинет дворец после инаугурации избранного главы страны Михаила Кавелашвили. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я отсюда выйду к вам, к народу, и буду с вами», — сказала Зурабишвили собравшимся у дворца людям.

Она подчеркнула, что шесть лет назад поклялась быть верной стране и поэтому останется с народом, будь то в резиденции или за ее пределами. По словам Зурабишвили, выйдя из дворца, она забирает с собой «легитимность и флаг».

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани, несмотря на то что против выступает Саломе Зурабишвили.