Избранный глава Грузии после инаугурации начнет работать во дворце президента

Папуашвили: Кавелашвили после инаугурации начнет работать во дворце президента

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце, расположенном на площади Орбелиани, несмотря на то, что против этого выступает действующий президент Саломе Зурабишвили. Об этом заявил на брифинге спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Конечно же, [Кавелашвили начнет работать] на площади Орбелиани. Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту. Сегодня, после клятвы, госпожа Саломе Зурабишвили больше не будет президентом Грузии. Президентом Грузии будет Михаил Кавелашвили», — ответил спикер грузинского парламента на вопрос о том, где будет работать избранный президент после инаугурации.

По данным РИА Новости, около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу Обрелиани по призыву Зурабишвили. Они выкрикивают лозунги, держат флаги. Ожидается, что Зурабишвили сделает заявление для журналистов, которое будет транслироваться для всех собравшихся.

Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится в воскресенье, 29 декабря. Церемония вступления Кавелашвили в должность главы страны пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили останется ночевать в резиденции.

23 декабря Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.