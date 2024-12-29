Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

Зурабишвили заявила, что заночует в резиденции перед инаугурацией президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили останется ночевать в резиденции. Об этом сообщает ТАСС.

«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — сказала она.

Политик призвала своих сторонников прийти к резиденции в 10:00 по местному времени (09:00 по московскому) 29 декабря, где она сообщит о планах на этот и последующие дни.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о своей надежде, что президент самостоятельно покинет свою резиденцию после окончания ее срока 29 декабря. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, потому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.

23 декабря Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.