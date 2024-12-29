Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:27, 29 декабря 2024Бывший СССР

Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

Зурабишвили заявила, что заночует в резиденции перед инаугурацией президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили останется ночевать в резиденции. Об этом сообщает ТАСС.

«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — сказала она.

Политик призвала своих сторонников прийти к резиденции в 10:00 по местному времени (09:00 по московскому) 29 декабря, где она сообщит о планах на этот и последующие дни.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о своей надежде, что президент самостоятельно покинет свою резиденцию после окончания ее срока 29 декабря. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, потому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.

23 декабря Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      На Западе забеспокоились из-за нового полка ВС России

      В Германии призвали «поставить на место» Илона Маска

      Россиянам повысили доступность бесплатных социальных услуг

      Слова Трампа о Гренландии связали с противодействием России

      В Грузии пройдет инаугурация шестого президента

      Мобилизация вынудила украинцев считать государство врагом

      Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

      Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

      В Минэнерго Украины рассказали о подготовке к прекращению транзита газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше