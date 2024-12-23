Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

Президент Грузии объявила подготовку к новым выборам после встречи с оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Видеообращение опубликовано на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Готовится документ, который опишет все те условия, которые минимально необходимы для проведения в скором времени новых выборов», — рассказала политик.

Зурабишвили сообщила о создании под ее руководством совета по подготовке к проведению в стране повторных парламентских выборов. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее словам, от правящей партии необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы.