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19:23, 23 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

Президент Грузии объявила подготовку к новым выборам после встречи с оппозицией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Видеообращение опубликовано на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Готовится документ, который опишет все те условия, которые минимально необходимы для проведения в скором времени новых выборов», — рассказала политик.

Зурабишвили сообщила о создании под ее руководством совета по подготовке к проведению в стране повторных парламентских выборов. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее словам, от правящей партии необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы.

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