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19:02, 23 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии пригрозила «падением режима»

Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта». Ее цитирует «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам», — сказала она в видеообращении.

По ее словам, необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы. В противном случае будет падение режима, повторила Зурабишвили.

Ранее грузинский президент потребовала от членов правящей партии согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря. По ее мнению, это нужно, чтобы в стране все хорошо закончилось. В указанный день истекает срок полномочий действующего главы государства.

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