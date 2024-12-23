Президент Грузии пригрозила «падением режима»

Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта». Ее цитирует «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам», — сказала она в видеообращении.

По ее словам, необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы. В противном случае будет падение режима, повторила Зурабишвили.

Ранее грузинский президент потребовала от членов правящей партии согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря. По ее мнению, это нужно, чтобы в стране все хорошо закончилось. В указанный день истекает срок полномочий действующего главы государства.

