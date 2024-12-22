Президент Грузии потребовала согласовать внеочередные выборы

Зурабишвили потребовала от властей Грузии согласовать внеочередные выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от членов правящей партии «Грузинская мечта» согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в [президентский] дворец. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы. Только дата назначения выборов должна быть согласована до 29-го декабря», — сказала Зурабишвили.

Отмечается, что 29 декабря истекает срок полномочий действующего президента Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях. По его словам, если глава Грузии назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.