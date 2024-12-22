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22:37, 22 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии потребовала согласовать внеочередные выборы

Зурабишвили потребовала от властей Грузии согласовать внеочередные выборы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от членов правящей партии «Грузинская мечта» согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в [президентский] дворец. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы. Только дата назначения выборов должна быть согласована до 29-го декабря», — сказала Зурабишвили.

Отмечается, что 29 декабря истекает срок полномочий действующего президента Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях. По его словам, если глава Грузии назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

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