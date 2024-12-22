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16:43, 22 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовным делом в двух случаях
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту страны Саломе Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях. Об этом он заявил на брифинге, передает РИА Новости.

По словам Кобахидзе, если глава Грузии назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

«Я уверен, что у нее хватит разума для того, чтобы не нарушать нормы уголовного кодекса. Может, никто не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но таким действием она обречет всех людей, которые будут находиться с ней при таком раскладе в президентской резиденции», — заявил премьер Грузии.

Ранее Зурабишвили отказалась сдавать мандат после истечения президентского срока 29 декабря. Она намерена занимать должность до проведения повторных парламентских выборов.

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