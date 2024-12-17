Президент Грузии ответила на вопрос о сдаче мандата после истечения срока

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сдавать мандат после истечения президентского срока 29 декабря. Об этом политик заявила в интервью швейцарской газете Temps.
«Да, ничего не изменилось», — ответила на вопрос политик.
Зурабишвили отказалась покидать пост президента вопреки избранию на должность Михаила Кавелашвили и заявила, что не поддерживает связи с правящей партией страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Она добавила, что будет занимать должность до проведения повторных парламентских выборов.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на выход Зурабишвили из резиденции. Политик добавил, что не ожидает каких-либо осложнений после 29 декабря.