Президент Грузии ответила на вопрос о сдаче мандата после истечения срока

Зурабишвили отказалась сдавать мандат президента Грузии после 29 декабря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сдавать мандат после истечения президентского срока 29 декабря. Об этом политик заявила в интервью швейцарской газете Temps.

«Да, ничего не изменилось», — ответила на вопрос политик.

Зурабишвили отказалась покидать пост президента вопреки избранию на должность Михаила Кавелашвили и заявила, что не поддерживает связи с правящей партией страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Она добавила, что будет занимать должность до проведения повторных парламентских выборов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на выход Зурабишвили из резиденции. Политик добавил, что не ожидает каких-либо осложнений после 29 декабря.