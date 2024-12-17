Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 17 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

Кобахидзе: президент Грузии Зурабишвили покинет резиденцию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не ожидает каких-либо осложнений с тем, что действующий президент республики Саломе Зурабишвили покинет президентскую резиденцию 29 декабря, передает РИА Новости.

«Я думаю, она выйдет. Не ожидаем никаких осложнений», — рассказал Кобахидзе.

Ранее он сообщил, что Зурабишвили в любом случае придется покинуть президентский дворец «ровно через две недели» — после инаугурации нового президента.

Помимо этого, Кобахидзе заявил, что попытки провести в стране «майдан» не увенчались успехом. По словам премьер-министра, на данный момент остается около двух тысяч протестующих, которые ежедневно собираются на проспекте Руставели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разоблачал преступления англосаксов». Стали известны детали работы погибшего при взрыве в Москве генерал-лейтенанта

      Работающий на месте подрыва Российского генерала робот-сапер обнаружил два свертка

      Стало известно об использовании штатного боеприпаса для подрыва генерала Российской армии

      В России наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

      Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

      В Москве заявили о резком росте числа нарушений среди таксистов

      Ким Кардашьян показала грудь в крошечном меховом бикини

      В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

      Путин обратился к российскому полку

      В России отреагировали на гибель генерал-лейтенанта при взрыве в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше