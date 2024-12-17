Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

Кобахидзе: президент Грузии Зурабишвили покинет резиденцию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не ожидает каких-либо осложнений с тем, что действующий президент республики Саломе Зурабишвили покинет президентскую резиденцию 29 декабря, передает РИА Новости.

«Я думаю, она выйдет. Не ожидаем никаких осложнений», — рассказал Кобахидзе.

Ранее он сообщил, что Зурабишвили в любом случае придется покинуть президентский дворец «ровно через две недели» — после инаугурации нового президента.

Помимо этого, Кобахидзе заявил, что попытки провести в стране «майдан» не увенчались успехом. По словам премьер-министра, на данный момент остается около двух тысяч протестующих, которые ежедневно собираются на проспекте Руставели.