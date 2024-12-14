Премьер Грузии заявил о неизбежности ухода Зурабишвили после избрания нового президента

Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили придется покинуть президентский дворец

Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили в любом случае придется покинуть президентский дворец. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, уйти со своей должности Зурабишвили придется «ровно через две недели» — после инаугурации нового президента. Также глава правительства Грузии обвинил Зурабишвили в лоббировании интересов иностранных государств и назвал трагической личностью.

Ранее Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Выборы главы Грузии назначены на 14 декабря, а инаугурация — на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в конце ноября.