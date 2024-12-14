Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 14 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о неизбежности ухода Зурабишвили после избрания нового президента

Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили придется покинуть президентский дворец
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Александр Патрин / ТАСС

Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили в любом случае придется покинуть президентский дворец. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, уйти со своей должности Зурабишвили придется «ровно через две недели» — после инаугурации нового президента. Также глава правительства Грузии обвинил Зурабишвили в лоббировании интересов иностранных государств и назвал трагической личностью.

Ранее Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Выборы главы Грузии назначены на 14 декабря, а инаугурация — на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в конце ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии избрали нового президента

      Рома Зверь прокомментировал иск против российских чиновников после отмены концерта

      В Британии заявили о выгоде Зеленского от продолжения конфликта на Украине

      Путин заявил о спросе России на ветеранов СВО

      Российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

      Медведев заявил о желании противников России еще сильнее разжечь украинский конфликт

      Намерение Эрдогана присоединить города Сирии к Турции опровергли

      Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста

      Поджигатель здания администрации в российском регионе назвал себя жертвой мошенников

      Путин высказался о переменах в России за последние годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше