Премьер Грузии заявил о неизбежности ухода Зурабишвили после избрания нового президента

Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили в любом случае придется покинуть президентский дворец. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.
По словам Кобахидзе, уйти со своей должности Зурабишвили придется «ровно через две недели» — после инаугурации нового президента. Также глава правительства Грузии обвинил Зурабишвили в лоббировании интересов иностранных государств и назвал трагической личностью.
Ранее Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.
Выборы главы Грузии назначены на 14 декабря, а инаугурация — на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в конце ноября.