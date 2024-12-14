Зурабишвили захотела остаться в президентском дворце после окончаний полнопочий

Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец

Грузиснкй лидер Саломе Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Об этом она упомянула в ходе телеобращения, пишет ТАСС.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — отметила она.

Выборы главы Грузии назначены на 14 декабря, а инаугурация — на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в конце ноября. Впервые главу государства выберет Избирательная коллегия в парламенте из 300 человек, а не жители страны. Голосование пройдет с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 8:00 до 13:00 по московскому времени). Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист Михаил Кавелашвили.

В Тбилиси уже 16 дней проходят протесты. Участники акций требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных участников акции. Протесты в Грузии начались после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.