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07:00, 14 декабря 2024Бывший СССР

Зурабишвили захотела остаться в президентском дворце после окончаний полнопочий

Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Грузиснкй лидер Саломе Зарубишвили рассказала, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Об этом она упомянула в ходе телеобращения, пишет ТАСС.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — отметила она.

Выборы главы Грузии назначены на 14 декабря, а инаугурация — на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в конце ноября. Впервые главу государства выберет Избирательная коллегия в парламенте из 300 человек, а не жители страны. Голосование пройдет с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 8:00 до 13:00 по московскому времени). Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист Михаил Кавелашвили.

В Тбилиси уже 16 дней проходят протесты. Участники акций требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных участников акции. Протесты в Грузии начались после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

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