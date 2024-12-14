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00:44, 14 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

В Грузии 14 декабря пройдут выборы президента с единственным кандидатом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии в субботу, 14 декабря, пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом на этот пост. На это указывает РБК.

Впервые главу государства выберет Избирательная коллегия в парламенте из 300 человек, а не жители страны. Голосование пройдет с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 8:00 до 13:00 по московскому времени). Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист Михаил Кавелашвили.

Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент Грузии и не признающие итоги выборов, уже заявили, что не признают результаты этих выборов. В совместном заявлении они подчеркнули, что Саломе Зурабишвили остается главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны Грузии, высшим представителем страны во внешних отношениях.

В Тбилиси уже 16 дней проходят протесты. Демонстранты требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных участников акции. Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

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