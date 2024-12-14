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16:46, 14 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о провале попытки устроить «майдан» в стране

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о провале попыток устроить «майдан» в стране
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что попытки провести в стране «майдан» не увенчались успехом. По его мнению, он никогда не состоится в Грузии, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в стране удалось полностью нейтрализовать насильственный ресурс и в настоящее время у оппозиции «нет этого ресурса». По словам премьер-министра, на данный момент остается около двух тысяч протестующих, которые ежедневно собираются на проспекте Руставели. При этом более 1,2 миллиона граждан поддерживают правящую партию «Грузинская мечта».

«Это их реальное положение, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии "майдан" провалился и никогда не состоится», — констатировал Кобахидзе.

В субботу, 14 декабря, в Грузии избрали нового президента. Им стал кандидат от правящей партии страны «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Политик получил 224 из 300 голосов. Для того чтобы стать президентом, кандидату необходимо получить 200 голосов. Известно, что Кавелашвили был единственным кандидатом в бюллетени.

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