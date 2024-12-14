В Грузии избрали нового президента

Президентом Грузии 224 голосами выборщиков избран Михаил Кавелашвили

Кандидат от правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили избран президентом страны. Об этом заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что политик получил 224 голоса депутатов из 300. Для того чтобы стать президентом, кандидату необходимо получить 200 голосов. Кавелашвили был единственным кандидатом в бюллетени.

Выборы президента Грузии прошли в субботу, 14 декабря. К 11:30 по местному времени (10:30 мск) их признали состоявшимися, поскольку в процессе голосования приняли участие более половины членов коллегии выборщиков.

