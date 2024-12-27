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10:49, 27 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии понадеялся на добровольный выход президента из резиденции

Премьер Кобахидзе понадеялся, что Зурабишвили самостоятельно покинет резиденцию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о своей надежде, что президент республики Саломе Зурабишвили самостоятельно покинет свою резиденцию после окончания ее срока 29 декабря. Слова премьера приводит ТАСС.

«Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — заявил Кобахидзе.

По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, потому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили. Он добавил, что в случае ее задержания правоохранительными органами «страна не перевернется», а такое развитие событий может быть выгодно для ее патронов.

Ранее Кобахидзе заявил, что оппозиция в Грузии не имеет ресурсов для того, чтобы ситуация в стране вновь накалилась. Помимо этого, премьер также предположил, что в феврале, когда откроется весенняя сессия парламента, оппозиция прекратит бойкот и подключится к работе законодательного органа.

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