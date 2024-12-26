В Грузии исключили шансы оппозиции на повторную эскалацию ситуации в стране

Премьер Грузии Кобахидзе исключил шансы оппозиции на новую эскалацию ситуации

Оппозиция в Грузии не имеет ресурсов для того, чтобы ситуация в стране вновь накалилась. Такого мнения придерживается грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

«Нет никакого шанса [на эскалацию ситуации]. Самое главное, что нейтрализован насильственный ресурс примерно из 500 человек», — уточнил он. По словам Кобахидзе, когда нет ресурса совершить насилие, у оппозиции нет никакого шанса на то, чтобы произошла эскалация ситуации.

Помимо этого, премьер также предположил, что в феврале, когда откроется весенняя сессия парламента, оппозиция прекратит бойкот и подключится к работе законодательного органа.

Ранее Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, что грузинская оппозиция войдет в новый созыв парламента страны, несмотря на заявления о бойкоте. Он также уточнил, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов на продолжение бойкота.

