Премьер Грузии предрек возвращение оппозиции в парламент

Кобахидзе: оппозиция войдет в парламент Грузии, несмотря на заявления о бойкоте

Грузинская оппозиция войдет в новый созыв парламента страны, несмотря на заявления о бойкоте. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

«Уверен, что они быстрее войдут в парламент, чем человек может себе это представить», — высказался грузинский премьер.

Кобахидзе предрек возвращение оппозиции в парламент, несмотря на заявления о бойкоте работы нового созыва. По его мнению, у оппозиционных партий не хватит ресурсов на продолжение бойкота. Политик также добавил, что вопрос игнорирования работы избранного парламента потерял интерес.

Ранее Кобахидзе назвал сроки улучшения отношений с Западом. По его мнению, отношения Грузии с Западом начнут улучшаться с первого квартала 2025 года.