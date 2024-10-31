Премьер Грузии назвал сроки улучшения отношений с Западом

Премьер Кобахидзе: отношения Грузии с Западом начнут улучшаться в 2025 году

Отношения Грузии с Западом начнут улучшаться с первого квартала 2025 года. Такие сроки назвал премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе в интервью каналу «Имеди».

«Что же касается существенной перезагрузки отношений, то, я думаю, что все это начнется с первого квартала будущего года», — отметил он.

Ранее Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством. Он пояснил, что речь идет о вмешательстве с помощью финансовых вливаний из-за рубежа. Премьер также отметил, что у грузинской оппозиции вскоре закончатся средства на саботаж, и их представители войдут в парламент.

До этого премьер-министр сообщил, что интеграция Грузии в Европейский союз (ЕС) останется главным приоритетом для руководства. Основной задачей для руководства Грузии является выполнение к 2028 году более 90 процентов обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, добавил он.