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23:26, 31 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

Премьер Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным внешним вмешательством. Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Он пояснил, что речь идет о вмешательстве с помощью финансовых вливаний из-за рубежа. «Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей», — указал политик.

Премьер также отметил, что у грузинской оппозиции вскоре закончатся средства на саботаж, и их представители войдут в парламент.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93 процента голосов.

Ранее лидеры оппозиции Грузии объявили о начале уличных акций протеста против результатов выборов. «Наш протест продолжится законно, мирно, но организованно и эффективно», — заявила Ана Долидзе, лидер партии «За народ». Помимо нее, на брифинге присутствовали лидеры других оппозиционных партий страны.

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