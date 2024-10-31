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19:58, 31 октября 2024Бывший СССР

Оппозиция в Грузии анонсировала уличные акции протеста

Formula: лидеры оппозиции Грузии объявили о начале уличных акций протеста
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Лидеры оппозиции Грузии объявили о начале уличных акций протеста против результатов выборов в парламент 26 октября. Об этом пишет издание Formula.

«Наш протест продолжится законно, мирно, но организованно и эффективно», — заявила Ана Долидзе, лидер оппозиционной партии «За народ». Помимо нее, на брифинге присутствовали лидеры других оппозиционных партий Грузии.

Первая акция протеста состоится в следующий понедельник. Долидзе заявила, что там будет подробно изложен план дальнейших действий.

Ранее генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения нескольким лицам, которые осуществляли вбросы на прошедших парламентских выборах в стране. «Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум людям по факту фальсификации выборов», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

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