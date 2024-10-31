В Грузии предъявили обвинения участникам вбросов на выборах

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения участникам вбросов на выборах

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения двум участникам вбросов на прошедших парламентских выборах. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум людям по факту фальсификации выборов», — подчеркивается в сообщении.

Как заявили в Генпрокуратуре, обвиняемые бросили в избирательные урны поддельные бюллетени на 69-м избирательном участке Марнеули в день выборов. В результате процесс голосования был остановлен, а результаты выборов на данном участке аннулированы. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Госдеп США призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить данные о нарушениях на выборах. Он добавил, что США консультируются с коллегами в Евросоюзе относительно проведения расследований.