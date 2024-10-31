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13:32, 31 октября 2024Бывший СССР

В Грузии предъявили обвинения участникам вбросов на выборах

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения участникам вбросов на выборах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения двум участникам вбросов на прошедших парламентских выборах. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум людям по факту фальсификации выборов», — подчеркивается в сообщении.

Как заявили в Генпрокуратуре, обвиняемые бросили в избирательные урны поддельные бюллетени на 69-м избирательном участке Марнеули в день выборов. В результате процесс голосования был остановлен, а результаты выборов на данном участке аннулированы. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Госдеп США призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить данные о нарушениях на выборах. Он добавил, что США консультируются с коллегами в Евросоюзе относительно проведения расследований.

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      Алевтина Запольская
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