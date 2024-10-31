В Госдепе США призвали Зурабишвили предоставить данные о нарушениях на выборах

В США попросили Зурабишвили предоставить данные о нарушениях на выборах

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили стоило бы предоставить всю имеющуюся информацию о возможных нарушениях на прошедших в стране парламентских выборах. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Президент, может, говорит сама за себя, но, насколько я понимаю, она заявила, что у нее есть информация о нарушениях, так что, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию», — заявил чиновник.

Он добавил, что США консультируются с коллегами в Евросоюзе относительно проведения расследований тех нарушений, которые могли иметь место на парламентских выборах в Грузии.

Ранее стало известно, что МВД Грузии задержало двух человек в день проведения парламентских выборов по обвинению в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Марнеульского района.