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11:35, 31 октября 2024Бывший СССР

В Госдепе США призвали Зурабишвили предоставить данные о нарушениях на выборах

В США попросили Зурабишвили предоставить данные о нарушениях на выборах
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили стоило бы предоставить всю имеющуюся информацию о возможных нарушениях на прошедших в стране парламентских выборах. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Президент, может, говорит сама за себя, но, насколько я понимаю, она заявила, что у нее есть информация о нарушениях, так что, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию», — заявил чиновник.

Он добавил, что США консультируются с коллегами в Евросоюзе относительно проведения расследований тех нарушений, которые могли иметь место на парламентских выборах в Грузии.

Ранее стало известно, что МВД Грузии задержало двух человек в день проведения парламентских выборов по обвинению в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Марнеульского района.

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      Валентин Карант
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