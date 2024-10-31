МВД Грузии задержало двух человек за массовый вброс бюллетеней

МВД Грузии: два человека задержаны за массовый вброс бюллетеней на выборах

МВД Грузии задержало двух человек в день проведения парламентских выборов по обвинению в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Марнеульского района. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Следствием установлено, что обвиняемые во время проведения парламентских выборов 26 октября на 69-м участке села Садахло Марнеульского района с нарушением законодательства в избирательную урну поместили бюллетени», — сообщает МВД Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств фальсификаций на парламентских выборах. Она сообщила, что не слышала о таком прецеденте, чтобы у президента просили доказательства.