МВД Грузии задержало двух человек за массовый вброс бюллетеней

МВД Грузии задержало двух человек в день проведения парламентских выборов по обвинению в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Марнеульского района. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.
«Следствием установлено, что обвиняемые во время проведения парламентских выборов 26 октября на 69-м участке села Садахло Марнеульского района с нарушением законодательства в избирательную урну поместили бюллетени», — сообщает МВД Грузии.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре не ждать от нее доказательств фальсификаций на парламентских выборах. Она сообщила, что не слышала о таком прецеденте, чтобы у президента просили доказательства.