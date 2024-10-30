Президент Грузии посоветовала прокуратуре не ждать доказательств фальсификаций на выборах

Зурабишвили дала совет прокуратуре не ждать от нее доказательств фальсификаций

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре республики заниматься своим делом, а не ждать от нее доказательств фальсификаций на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Она призвала прокуратуру «прекратить политический расчет с президентом» и сообщила, что не слышала о таком прецеденте, чтобы у президента просили доказательства. По ее словам, собранная от народа информация доказывает, что в день выборов проходила масштабная фальсификация, содержавшая «все известные и неизвестные формы подкупа».

Свой брифинг президент сопроводила показанными на экране кадрами потасовок и нарушений на избирательных участках во время выборов.

Ранее в прокуратуре Грузии заявили, что Зурабишвили должна располагать доказательствами возможного мошенничества на парламентских выборах. Если она не явится, власти обвинят ее во лжи.