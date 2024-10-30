Президента Грузии вызвали на допрос после выборов. Если она не явится, власти обвинят ее во лжи

Кобахидзе: отказ Зурабишвили явиться на допрос станет доказательством лжи

Прокуратура Грузии вызвала на допрос президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений о фальсификациях на парламентских выборах. В ведомстве заявили, что она должна располагать доказательствами возможного мошенничества на парламентских выборах 2024 года.

Насколько известно, прокуратура проведет и остальные следственные действия. Все это сделают уже исходя из указанных в заявлении ЦИК фактов. Политик упоминала их, когда обвинила центризбирком в фальсификации.

Фото: Kostya Manenkov / AP

После выборов ЦИК Грузии обратился в прокуратуру

В день голосования, 26 октября, глава ЦИК Георгий Каландаришвили уже заявил о расследовании уголовного дела по подозрению во вбросе бюллетеней. Тогда поводом стал видеоролик, на котором неустановленные лица кидают пачки бюллетеней в урну при бездействии членов избирательной комиссии.

После кампании ЦИК Грузии дважды перепроверил бюллетени, после чего все же обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможной фальсификации выборов. ЦИК, как отмечалось в заявлении, стал «объектом особенных нападок и безосновательной критики» со стороны президента и некоторых оппозиционных политиков.

Президента Грузии вызвали на допрос, чтобы она могла подтвердить прокуратуре факт фальсификации. Если же Зурабишвили откажется от явки, то тем самым докажет ложность своих слов и заявлений оппозиции о фальсификациях на выборах, счел премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Президент отказалась признавать парламентские выборы

Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации парламентских выборов в стране. На фоне этого она отказалась признавать итоги голосования и поздравлять партию «мечтателей».

Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы Саломе Зурабишвили президент Грузии

Президент подметила, что на выборах имела место «тотальная кража голосов». После этого она объявила об организации митинга в знак несогласия с прошедшим электоральным мероприятием.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Грузинская мечта» набрала больше половины голосов на выборах

27 октября ЦИК представил итоги голосования на парламентских выборах после обработки 99 процентов бюллетеней. В соответствии с ними правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» набрала 54,2 процента голосов.

Также порог для прохода прошли четыре оппозиционные силы — «Коалиция за перемены» (11 процентов), «Единое национальное движение» (10,1 процента), «Сильная Грузия» (8,8 процента) и «Гахария за Грузию» (7,7 процента). Оппозиция отказалась признавать итоги голосования.

Недавний экзитпол от компании Edison research также показал поражение «Грузинской мечты». Тогда, по данным социологов, «мечтатели» набрали 40,9 процента голосов, а оппозиционные партии в целом — 51,9 процента, что позволяло им иметь 83 мандата в парламенте против 67 со стороны противников.

В России заявили о риске цветной революции в Грузии

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что западные страны попытаются провести революцию в Грузии после победы «Грузинской мечты». По его мнению, оппозиция не согласится с победой правящей партии.

Очень велика вероятность того, что сегодня-завтра может быть попытка силовым путем опротестовать результаты выборов, то есть устроить очередную цветную революцию в духе тех, специалистами которой являются на Западе. Послы США и Евросоюза активно вмешивались в выборы, западные наблюдатели, как по команде, или молчат, или не признают результаты, ссылаясь на действительные или мнимые нарушения Константин Затулин депутат Госдумы

Затулин также сообщил, что Зурабишвили давно перешла в оппозицию, так что сможет сейчас «сыграть роль спускового крючка, чтобы начались беспорядки». Он добавил, что ближайшие дни будут сложными для «мечтателей». Российский политик счел, что прогнозировать, какой станет внешняя политика Грузии после выборов, пока преждевременно.