Прокуратура Грузии вызвала президента республики на допрос

Грузинская прокуратура вызвала на допрос президента Зурабишвили

Прокуратура Грузии вызвала на допрос президента республики Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений о фальсификациях на выборах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Согласно заявлению ЦИК (...), президент Грузии Саломе Зурабишвили должна располагать доказательствами возможного мошенничества на парламентских выборах 2024 года», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура, помимо этого, проведет все необходимые следственные действия, указанные в заявлении ЦИК с целью изучения фактов, которые озвучила президент Грузии.