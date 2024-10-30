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11:00, 30 октября 2024Бывший СССР

Прокуратура Грузии вызвала президента республики на допрос

Грузинская прокуратура вызвала на допрос президента Зурабишвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Прокуратура Грузии вызвала на допрос президента республики Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений о фальсификациях на выборах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Согласно заявлению ЦИК (...), президент Грузии Саломе Зурабишвили должна располагать доказательствами возможного мошенничества на парламентских выборах 2024 года», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура, помимо этого, проведет все необходимые следственные действия, указанные в заявлении ЦИК с целью изучения фактов, которые озвучила президент Грузии.

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      Валентин Карант
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