В ЦИК Грузии призвали установить обоснованность обвинений в фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить заявления о фальсификации выборов

ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации выборов 26 октября, в которой ведомство обвиняет президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом сказано в сообщении Центризбиркома.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии, политиков или заинтересованных лиц, а также распространенная информация о фальсификации выборов, требуется провести комплексное и объективное расследование», — говорится в заявлении.

Как отмечается, после объявления результатов парламентских выборов ЦИК стал «объектом особенных нападок и безосновательной критики». Несмотря на то, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ положительно оценили выборы, Зурабишвили и некоторые оппозиционные политики «безосновательно нападают на ЦИК и пытаются причинить ведомству репутационный ущерб».

Ранее стало известно, что в Грузии перепроверят результаты парламентских выборов, прошедших в стране 26 октября. Как рассказали в Центризбиркоме Грузии, в рамках перепроверки данных, полученных по итогам выборов, окружные комиссии повторно пересчитают бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе.

27 октября ЦИК Грузии опубликовал результаты парламентских выборов после обработки 99 процентов бюллетеней. В соответствии с ними, партия «Грузинская мечта» набрала 54,2 процента голосов.