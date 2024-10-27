В России допустили попытку цветной революции в Грузии после парламентских выборов

Депутат Затулин: в Грузии могут устроить цветную революцию после выборов

Западные страны могут попытаться устроить цветную революцию в Грузии после победы «Грузинской мечты», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Такое развитие событий он допустил в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению депутата, оппозиция не согласится с победой правящей партии «Грузинская мечта» и организует протесты.

«Что касается оппозиции, то она ждет выступления президента Саломе Зурабишвили, которая откровенно и давно уже перешла на сторону оппозиции, и требование отставки которой является одной из программных установок "Грузинской мечты", победившей на этих выборах. Госпожа Зурабишвили, судя по всему, должна сыграть роль спускового крючка, чтобы начались беспорядки. Эти беспорядки готовятся в Тбилиси, надо отметить, что столица проголосовала за оппозицию», — сказал он.

Очень велика вероятность того, что сегодня-завтра может быть попытка силовым путем опротестовать результаты выборов, то есть устроить очередную цветную революцию в духе тех, специалистами которой являются на Западе. Послы США и Евросоюза активно вмешивались в выборы, западные наблюдатели, как по команде, или молчат, или не признают результаты, ссылаясь на действительные или мнимые нарушения Константин Затулин депутат Госдумы

Константин Затулин отметил, что ближайшие дни будут сложными для «Грузинской мечты». Он считает, что прогнозировать, какой будет внешняя политика Грузии после парламентских выборов, преждевременно.

Сейчас вопрос позитивной повестки, улучшения отношений с Россией, какие-то другие являются вторичными вопросами по отношению к вопросу о судьбе власти Константин Затулин депутат Госдумы

«Чтобы быть уверенными, что победа действительно достигнута, «Грузинской мечте» придется пройти через испытания. Сможет или не сможет она удержать власть, противостоять уличным беспорядкам, попыткам толпы, науськанной западными эмиссарами и президентом Грузии, и опротестовать это голосование», — сказал он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сейчас у Тбилиси нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Москвой, которые были разорваны из-за войны в 2008 году. Он добавил, что возможность дипломатических переговоров с Россией существует. В то же время политик добавил, что приоритет Грузии — это европейская интеграция и сближение с ЕС.

26 октября в стране прошли очередные парламентские выборы. По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» набирает 53,9 процента голосов, сообщает ЦИК. Также порог для прохода прошли четыре крупные оппозиционные силы — «Коалиция за перемены» (11 процентов), «Единое национальное движение» (10,1 процента), «Сильная Грузия» (8,8 процента), «Гахария за Грузию» (7,7 процента). Оппозиция отказалась признавать итоги голосования и анонсировала акции протеста.